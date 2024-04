Conae 2024: O futuro da educação em debate

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa do Paraná debate, nesta quinta-feira (21), a Conferência Nacional de Educação 2024 (Conae). Realizada no último mês, a Conae 2024 construiu um documento que pede a revogação do novo ensino médio e vai contra propostas como a educação domiciliar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Caso Daniel: somadas, penas da família Brittes chegam a 50 anos de prisão

• “Descristianização”? Conae 2024 gera debate sobre futuro da educação

• Cristiana Brittes é condenada a 6 meses de prisão no júri do caso Daniel

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.