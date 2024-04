Concessionárias reforçarão atendimento nos pedágios para evitar filas no feriado

Pedágio: para evitar filas, concessionárias vão reforçar atendimento no feriado Pedágio: para evitar filas, concessionárias vão reforçar atendimento no feriado (Ric)

Após reclamações de motoristas sobre filas nos pedágios, em especial na praça de São Luiz do Purunã, a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) decidiu notificar as concessionárias que já estão atuando no Paraná, nos lotes 1 e 2, para reforçar os atendimentos.

