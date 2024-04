Condenados no caso Daniel: Promotoria e defesa da família Brittes recorrem de decisões tomadas no júri

Caso Daniel: Promotoria e defesa da família Brittes recorrem de decisões tomadas no júri Caso Daniel: Promotoria e defesa da família Brittes recorrem de decisões tomadas no júri (Ric)

O Ministério Público e os advogados da Família Brittes recorreram às decisões tomadas pelo Tribunal do Júri no julgamento do caso Daniel, que terminou no dia 20 de março.

