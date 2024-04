Confronto com a PM deixa dois homens mortos no Paraná

Dois homens morrem baleados em confronto com a PM no Paraná

Dois homens morreram após se envolverem em um confronto armado com a Polícia Militar (PM) na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. Um terceiro suspeito conseguiu escapar pela mata. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (21).

