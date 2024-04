Confronto com a PM resulta na morte de suspeitos de roubo a depósito da Receita Federal

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos de tentativa de roubo a depósito da Receita Federal morrem em confronto com a PM Suspeitos de tentativa de roubo a depósito da Receita Federal morrem em confronto com a PM (Ric)

Cinco homens suspeitos de roubo morreram em confronto com policiais militares na noite de sexta-feira (22), em Cascavel, no oeste do Paraná. A polícia acredita que eles tentariam roubar o depósito da Receita Federal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Suspeitos de tentativa de roubo a depósito da Receita Federal morrem em confronto com a PM

• VÍDEO: Casal de vigilantes é assassinado a tiros no Paraná

• Allana Brittes deixa prisão poucos dias após ser condenada no caso Daniel

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.