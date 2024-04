Confronto em Araucária resulta na morte de suspeito de envolvimento em assassinato de policial

Alto contraste

Suspeito de envolvimento em assassinato de policial morre em confronto, no PR Suspeito de envolvimento em assassinato de policial morre em confronto, no PR (Ric)

Um homem morreu em um confronto com a equipe de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (2). De acordo com informações da Polícia Militar, o homem era um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do policial Gabriel Fadel.

