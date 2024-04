Confronto em Curitiba: Carro roubado é localizado na Linha Verde

Alto contraste

Abordagem a carro roubado termina com um morto e outro preso em Curitiba

Um carro com alerta de roubo foi flagrado na noite deste domingo (24), na região da Linha Verde, no bairro Uberaba, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o veículo Volkswagen Polo tinha sido alvo de um crime no período da tarde. Na tentativa de abordagem, houve confronto e um suspeito foi morto e outro preso.

