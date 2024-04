Confronto em Curitiba: Suspeitos de tráfico são mortos pela PM

Alto contraste

A+

A-

Dois suspeitos de tráfico entram em confronto com a PM e são mortos em Curitiba Dois suspeitos de tráfico entram em confronto com a PM e são mortos em Curitiba (Ric)

Dois suspeitos de tráfico de drogas e armas foram mortos pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (19), no bairro Guaíra, em Curitiba. Os suspeitos estavam no mesmo grupo que entrou em confronto com a PM em 31 de dezembro de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Dois suspeitos de tráfico entram em confronto com a PM e são mortos em Curitiba

• Edison Brittes disse que tentaria arrumar uma história, afirma promotor

• Oito das 11 novas mortes por dengue no Paraná são no norte do estado, diz Sesa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.