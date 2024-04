Copa do Brasil: confira os classificados e os potes da terceira fase

Copa do Brasil define os 32 classificados para a terceira fase; veja os potes

A Copa do Brasil já tem a definição dos 32 clubes que disputarão a terceira fase do torneio. Athletico e Operário-PR são os representantes do futebol paranaense a partir de agora.

