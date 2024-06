Ric |Do R7

Coritiba x América-MG: Confronto decisivo no Couto Pereira O Coritiba aposta na força do Couto Pereira para vencer o líder América-MG e se aproximar do G-4 da Série B. O jogo da 11ª rodada...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba coloca força no Couto à prova contra o líder América-MG; escalações

O Coritiba aposta na força do Couto Pereira para vencer o líder América-MG e se aproximar do G-4 da Série B. O jogo da 11ª rodada está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (19).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba coloca força no Couto à prova contra o líder América-MG; escalações

• Athletico visita o líder Botafogo para tentar se firmar no G-4; escalações

• Jogos de hoje (19/06/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.