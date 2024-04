Cristiana Brittes condenada: Justiça decide pena no caso Daniel

Cristiana Brittes é condenada a 6 meses de prisão no júri do caso Daniel Cristiana Brittes é condenada a 6 meses de prisão no júri do caso Daniel (Ric)

Cristiana Brittes foi condenada nesta quarta-feira (20) a seis meses de prisão e um ano em regime aberto, além de 20 dias de multa, no julgamento da morte do jogador Daniel Corrêa. O julgamento dos sete réus do caso Daniel aconteceu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.