Cuca elogia desempenho do Athletico em vitória por 1 a 0

Alto contraste

A+

A-

O técnico do Athletico, Cuca, defendeu a atuação do time na vitória por 1 a 0 sobre o Maringá neste sábado (30), no Willie Davids, no jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. O Furacão não brilhou, mas venceu com gol de Pablo em cobrança de falta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Cuca defende atuação do Athletico em 1 a 0: “Dançar conforme a música”

Publicidade

• Resultado do Dia de Sorte 894 hoje (30/03/2024); prêmio R$ 900 mil

• Resultado da Timemania 2073 hoje (30/03/2024); prêmio R$ 23,7 milhões

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.