Cuca elogia desempenho dos reservas do Athletico em vitória sobre o Operário-PR

Cuca vê reservas brilharem no Athletico e destaca força do elenco Cuca vê reservas brilharem no Athletico e destaca força do elenco (Ric)

O técnico do Athletico, Cuca, viu os reservas brilharem no 2 a 1 sobre o Operário-PR e destacou a força do elenco. Leo Godoy e Lucas Esquivel entraram bem, e Pablo saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória aos 45 do segundo tempo.

