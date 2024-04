Curta de ficção: oportunidade para atores e atrizes no Paraná

Alto contraste

Curta de ficção abre inscrições para atores e atrizes no Paraná

As gravações do curta de ficção "Dança dos Vagalumes" irão ocorrer no distrito rural de Lerroville, em Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações da Prefeitura de Londrina, o projeto está à procura de atores e atrizes para compor o elenco. As inscrições estarão abertas até o dia 13 de abril.

