Decisão da Justiça: Pena de acusado por homicídio é aumentada para 33 anos

Justiça do Paraná aumenta pena de acusado de matar desafeto de 17 para 33 anos

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) aumentou a pena de um homem condenado por homicídio qualificado em Guaíra, no oeste do Paraná. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro de 2022 e o suspeito foi condenado no Tribunal do Júri em outubro de 2023. Na ocasião, o juiz determinou a sentença de 17 anos.

