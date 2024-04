Decisão judicial garante isenção de pedágio para moradores de Jacarezinho

Alto contraste

Justiça Federal determina isenção de pedágio para moradores de Jacarezinho

Os moradores do distrito Marques dos Reis, de Jacarezinho, no norte do Paraná, não precisarão pagar tarifa de pedágio. A Justiça Federal determinou, na tarde desta quinta-feira (21), a isenção no pagamento da praça do cruzamento da BR-369 com a BR-153.

