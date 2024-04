Alto contraste

VÍDEO: Delegado acusado de matar esposa e enteada chega em tribunal para júri

O réu Erick Busetti, acusado de matar a esposa e a enteada em março de 2020, chegou no Tribunal do Júri, em Curitiba, por volta das 8h30 desta segunda-feira (8). Em uma viatura da Polícia Penal, o réu foi escoltado por policiais até a parte interna do local. Erick utilizava uniforme do sistema penal e chinelo nos pés.

