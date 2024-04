Desabamento de caixas d´água deixa 12 feridos e um óbito em supermercado no Litoral do Paraná

Bombeiros confirmam 12 feridos e um óbito no desabamento de caixas d´água Bombeiros confirmam 12 feridos e um óbito no desabamento de caixas d´água (Ric)

O Corpo de Bombeiros confirmou que há 1 óbito e pelo menos 12 feridos no desabamento de caixas d´água em supermercado no litoral do Paraná, ocorrido nesta sexta-feira (22). Dos feridos, 10 tiveram ferimentos leves e foram levadas às Unidades de Saúde de Pontal do Paraná. Outras duas estão em estado grave. Uma delas foi transferida ao Hospital Regional de Paranaguá. Devem surgir mais vítimas, visto que ainda há pelo menos mais 10 pessoas debaixo dos escombros.

