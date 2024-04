Desabamento de laje em mercado deixa três funcionárias mortas em Pontal do Paraná

Alto contraste

Desabamento de laje: polícia instaura inquérito para investigar mortes em mercado

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (25), que instaurou um inquérito policial para apurar a causa do desabamento da laje do supermercado Super Rede, em Pontal do Paraná, no Litoral. A situação foi registrada na última sexta-feira (22) e deixou três funcionárias do estabelecimento mortas. Ainda, outras dois funcionários e 10 clientes ficaram feridos.

