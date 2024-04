Desabamento em mercado deixa 3 funcionários mortos e 2 feridos

Alto contraste

Além de 3 funcionários mortos, outros 2 trabalhadores do Super Rede ficaram feridos Além de 3 funcionários mortos, outros 2 trabalhadores do Super Rede ficaram feridos (Ric)

Representantes do mercado Super Rede confirmaram neste sábado (23) que além das três funcionárias que morreram no desabamento desta sexta (22), outros dois colaboradores tiveram ferimentos. As famílias dos trabalhadores foram contactadas e receberam auxílio em relação aos procedimentos e custos de internações e funerais.

