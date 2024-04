Desabamento em mercado no PR: tragédia deixa 3 funcionários mortos

Alto contraste

A+

A-

Tudo o que se sabe sobre o desabamento que matou 3 funcionários em mercado Tudo o que se sabe sobre o desabamento que matou 3 funcionários em mercado (Ric)

Na noite de sexta-feira (22), o teto de um supermercado no litoral do Paraná cedeu e seis caixas d’água contendo entre 5 mil e 15 mil litros caíram sobre diversas pessoas. Três funcionárias morreram, dois ficaram feridos e 10 clientes também se machucaram no desabamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Tudo o que se sabe sobre o desabamento que matou 3 funcionários em mercado

• Suspeitos de mandar matar Marielle Franco são presos no Rio de Janeiro

• Vítima de desabamento em mercado deixa três filhos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.