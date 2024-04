Desaparecidos após queda de caixas d'água no PR

Alto contraste

Duas pessoas seguem desaparecidas após quedas de caixas d´água no PR

O Corpo de Bombeiros continua com as buscas a possíveis vítimas desaparecidas após a queda de caixas d ‘água em Pontal do Paraná, no litoral do estado. Duas pessoas continuam desaparecidas, segundo o supermercado.

