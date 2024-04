Desaparecimento de funcionários após queda de caixas d'água em supermercado no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Cinco funcionários de mercado onde caíram caixas d´água estão desaparecidos Cinco funcionários de mercado onde caíram caixas d´água estão desaparecidos (Ric)

Pelo menos cinco funcionários do supermercado Super Rede, onde houve a queda de caixas d´água nesta sexta-feira (22), no Litoral do Paraná, ainda estão desaparecidos. A informação é do coronel Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros no Paraná, que informa que ainda há pessoas sobre os escombros. Havia 70 funcionários trabalhando no local neste dia de inauguração.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Corpo de Bombeiros confirma segunda morte em desabamento de caixas d´água

• Cinco funcionários de mercado onde caíram caixas d´água estão desaparecidos

• Jogos de hoje (23/03/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.