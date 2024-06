Desaparecimento de Ísis Victoria: tio divulga mensagens do suspeito negando encontro com a jovem A família de Ísis Victoria, de 17 anos, divulgou neste domingo (16), mensagens onde o vigilante e principal...

Tio divulga mensagens onde o vigilante nega encontro com Ísis: “Comigo?”

A família de Ísis Victoria, de 17 anos, divulgou neste domingo (16), mensagens onde o vigilante e principal suspeito do desaparecimento da jovem nega o encontro com a adolescente no dia em que ela desapareceu em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

