Descobertas revelam possíveis responsáveis por desabamento de mercado no PR

Alto contraste

A+

A-

Responsáveis por obra de mercado que desabou podem responder por homicídio, no PR Responsáveis por obra de mercado que desabou podem responder por homicídio, no PR (Ric)

Em coletiva de imprensa sobre a laje de um mercado que desabou, realizada nesta segunda-feira (25) em Pontal do Paraná, no Litoral, o delegado Jader Roberto informou que o inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades por três homicídios culposos e 12 crimes de lesão corporal. "E essas lesões corporais vão ser mensuradas no decorrer das investigações, porque pode variar de leve, grave a gravíssima", informou o delegado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Três pessoas são indiciadas por homicídio culposo por explosão em cooperativa

• Amaciante? Maionese azul faz sucesso em lanche do Paraná; conheça

• South Summit Brazil reforça cenário de otimismo para a inovação. “É a hora de ir às compras.”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.