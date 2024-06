Descubra a previsão do tempo para Curitiba amanhã!

Alto contraste

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (13/06/2024), segundo o Climatempo

Esta quinta-feira (13) será marcada por tempo firme em todo o estado, já que o veranico deve continuar até o dia 20 de junho, isso faz com que as temperaturas fiquem mais elevadas do que o normal para o período. A previsão do tempo para Curitiba deve ser de mínima de 13°C com máxima de 27°C.

