Descubra a previsão do tempo para Curitiba amanhã! Esta quarta-feira (19) segue com o padrão de clima seco na maior parte do Paraná e continua com instabilidade de chuva na região...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (19/06/2024), segundo o Climatempo

Esta quarta-feira (19) segue com o padrão de clima seco na maior parte do Paraná e continua com instabilidade de chuva na região sudoeste do estado. Em Curitiba e no Litoral, a previsão é de tempo firme e muito sol. Desse modo, mínima deve ser de 13°C e a máxima deve marcar 27°C, na capital paranaense, segundo o Climatempo.

