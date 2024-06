Descubra a previsão do tempo para Curitiba hoje! O dia, nesta quarta-feira (19), segue com o clima seco na maior parte do Paraná e deve continuar com instabilidade de chuva na região...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (19/06/2024), segundo o Climatempo

O dia, nesta quarta-feira (19), segue com o clima seco na maior parte do Paraná e deve continuar com instabilidade de chuva na região sudoeste do estado. Desse modo, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 13°C e a máxima de 27°C. No Litoral, a previsão também é de tempo firme e muito sol.

