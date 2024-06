Descubra as delícias do festival do café em Curitiba! Fizemos um tour pelo festival do café em Curitiba! As opções são deliciosas e vão te surpreenderLeia a matéria completa no nosso...

Ric|Do R7 21/06/2024 - 14h24 (Atualizado em 21/06/2024 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share