Descubra as melhores opções para se hospedar e comer durante o Festival de Curitiba 2024

Alto contraste

A+

A-

Festival de Curitiba 2024: confira onde se hospedar e onde comer na capital Festival de Curitiba 2024: confira onde se hospedar e onde comer na capital (Ric)

O Festival de Curitiba 2024 começa nesta segunda-feira (25) e vai até o dia 7 de abril. Com programação em diferentes pontos da cidade, dúvidas sobre onde se hospedar e onde comer na capital do Paraná surgem, principalmente, em pessoas de outras cidades e estados do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Falsa operação: Tito Barrichello se reúne com delegado geral da Polícia Civil

• Festival de Curitiba 2024: confira onde se hospedar e onde comer na capital

• Agricultores inauguram primeira fábrica de farofa de batata-doce no Paraná

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.