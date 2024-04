Descubra como está a família Brittes após cinco anos do caso Daniel

Alto contraste

Caso Daniel: saiba como está a família Brittes cinco anos após o crime Caso Daniel: saiba como está a família Brittes cinco anos após o crime (Ric)

O julgamento do caso Daniel começa na próxima segunda-feira (18) no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Edison Brittes, Cristiana e Allana são réus no processo e vão a júri popular com mais outros quatros acusados. Saiba como está a família Brittes após 5 anos do crime.

