Descubra os detalhes do caso chocante de mãe e filha assassinadas por apostas de loteria

Alto contraste

A+

A-

Tudo que se sabe sobre mãe e filha assassinadas por apostas de loteria Tudo que se sabe sobre mãe e filha assassinadas por apostas de loteria (Ric)

O caso da mãe e filha assassinadas por conta de um vício em jogos chocou os moradores de Bandeirantes, no Norte do Paraná. Josiane Aparecida de Oliveira (39 anos) e Isabela Fernanda de Oliveira Ramos (15 anos) foram mortas no último sábado (30). O suspeito do crime é o marido de Josiane e padrasto de Isabela, Josias Souza Dias (39 anos).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Dois casos de violência doméstica mobilizaram equipes policiais e de socorro em Curitiba e RMC

• Homem morto pela esposa recebe homenagem de amigos; pai deixa três filhos

• Mulher que matou marido a marteladas justifica crime ao entrar em viatura e sorri

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.