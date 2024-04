Descubra por que Floresta é a capital do milho safrinha

Floresta capital milho safrinha Floresta capital milho safrinha (Ric)

Lei estadual reconhece o município de Floresta como a capital do milho safrinha. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

