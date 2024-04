Descubra tudo sobre o Ric Rural Hub com Marcus Yabe

O REPENSE, evento organizado pelo Grupo Ric na Ópera de Arame, em Curitiba, aconteceu na noite da última terça-feira (19). Mais de 300 convidados selecionados entre os principais profissionais da publicidade e do marketing do Paraná estiveram presentes. Durante o evento, o diretor corporativo de produto, conteúdo e convergência do Grupo Ric, Marcus Yabe, explicou como funciona o Ric Rural Hub.

