Desembargadora Cláudia Cristofani surpreende em votação sobre mandato de Sergio Moro

O julgamento do senador Sergio Moro (União-PR) foi retomado nesta segunda-feira (8). A primeira a votar foi a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que decidiu seguir o entendimento do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza e votou pela absolvição da chapa do ex-juiz da Lava Jato pelas acusações de abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022.

