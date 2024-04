Desespero e tragédia: caixa d´água desaba em supermercado no Paraná

Alto contraste

Uma caixa d´água de 10 mil litros caiu dentro de um supermercado no Litoral do Paraná, na noite desta sexta-feira (22). O Corpo de Bombeiros confirma a ocorrência e que há múltiplas vítimas, mas não confirma óbitos. No entanto, informações extraoficiais dão conta que há uma mulher morta no local.

