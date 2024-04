Discussão em lanchonete de hot-dog acaba em agressão com barra de ferro

Uma discussão em uma lanchonete de hot-dog quase terminou em tragédia no bairro Água Verde, em Curitiba. Na madrugada desta sexta-feira (22), um cliente e um funcionário iniciaram uma discussão por conta de um bombom. Os ânimos esquentaram e o atendente atingiu a cabeça do cliente com uma barra de ferro.

