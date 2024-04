Dois novos suspeitos capturados no caso do soldado assassinado

Mais 2 suspeitos de matar soldado são presos; veja balanço da operação até aqui

Mais dois suspeitos de envolvimento na morte do soldado Gabriel Fadel, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), foram localizados e presos. A captura aconteceu na noite desta quinta-feira (4), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por uma equipe do BPRONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial – Polícia Militar).

