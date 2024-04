Alto contraste

Dono de petshop é preso por maus-tratos em Curitiba: “Animais à beira da morte” Dono de petshop é preso por maus-tratos em Curitiba: “Animais à beira da morte” (Ric)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quinta-feira (4) o dono de um petshop, em Curitiba. O empresário de 38 anos é proprietário de um petshop localizado em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. No local, os agentes encontraram pelo menos sete cães com sinais de maus-tratos.

