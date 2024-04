Eclipse solar total: um espetáculo astronômico imperdível

Alto contraste

Eclipse solar total no dia 8 de abril de 2024: tudo que você precisa saber

Um eclipse solar total está previsto para acontecer na próxima segunda-feira (8). Estados Unidos, México e Canadá poderão observar o fenômeno, enquanto o Brasil ficará de fora do espetáculo astronômico. O eclipse se destacou entre os termos mais pesquisados no Google na última segunda-feira (3), de acordo com o Google Trends.

