Edison Brittes condenado a 42 anos de prisão: Justiça decide destino do assassino do jogador Daniel

Edison Brittes é condenado a 42 anos de prisão pela morte do jogador Daniel Edison Brittes é condenado a 42 anos de prisão pela morte do jogador Daniel (Ric)

Edison Brittes foi condenado a 42 anos, 5 meses e 24 dias de prisão pela morte do jogador Daniel Corrêa. O Tribunal do Júri condenou Brittes por homicídio qualificado, fraude processual, corrupção de menor, coação no curso do processo (5 vítimas) e ocultação de cadáver.

