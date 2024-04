Edison Brittes: o relato chocante do assassino de Daniel Corrêa

Edison Brittes conta detalhes de como matou e emasculou Daniel Edison Brittes conta detalhes de como matou e emasculou Daniel (Ric)

Em uma hora e 15 minutos de interrogatório, Edison Brittes falou tudo o que viveu na manhã do dia 27 de outubro de 2018. Com riqueza de detalhes - como não tinha feito ainda até o momento - contou como matou o jogador Daniel e as suas razões para o crime.

