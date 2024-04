Alto contraste

A+

A-

Desaparecidos em queda de caixa d’água são encontrados vivos Desaparecidos em queda de caixa d’água são encontrados vivos (Ric)

As duas pessoas que estavam desaparecidas após a queda das caixas d'água em um supermercado de Pontal do Paraná, no litoral do estado, foram encontradas com vida na manhã deste sábado (23).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Desaparecidos em queda de caixa d’água são encontrados vivos

• Suspeitos de tentativa de roubo a depósito da Receita Federal morrem em confronto com a PM

• VÍDEO: Casal de vigilantes é assassinado a tiros no Paraná

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.