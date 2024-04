Emocionantes homenagens a policial encontrado morto

Alto contraste

“Meu anjo Gabriel”: familiares prestam homenagens a policial encontrado morto “Meu anjo Gabriel”: familiares prestam homenagens a policial encontrado morto (Ric)

No último domingo (31), Gabriel Fadel, policial militar de 26 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas do carro da família em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. Colegas da corporação encontraram o corpo com ferimentos de arma de fogo.

