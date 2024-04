 Empresário suspeito de cortar corda de trabalhador em prédio morre na prisão

Alto contraste

O homem preso por cortar a corda de um trabalhador que estava pendurado do lado de fora de um prédio, em Curitiba, morreu na cadeia. A informação sobre a morte do empresário Raul Ferreira Pelegrin foi anexada ao processo judicial na tarde desta sexta-feira (5), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR).

