Alto contraste

A+

A-

Entregador que morreu em acidente de moto faria aniversário na semana que vem Entregador que morreu em acidente de moto faria aniversário na semana que vem (Ric)

O jovem de 19 anos que morreu na madrugada deste domingo no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu após um acidente envolvendo duas motos foi identificado como Pedro Victor Nodari Davilla. O entregador de aplicativo iria completar 20 anos no próximo dia 13 de abril.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• VÍDEOS: PRF apreende 614 kg de maconha no Oeste do PR

• Coisas da Roça | 07/04/24

• Inclusão social com o projeto Cultivar da cooperativa Cocamar de Maringá

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.