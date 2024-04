Esposa dopa marido antes de queimá-lo na churrasqueira

Alto contraste

A+

A-

Antes de queimar marido na churrasqueira, esposa o dopou com antidepressivo Antes de queimar marido na churrasqueira, esposa o dopou com antidepressivo (Ric)

A esposa que queimou o marido na churrasqueira o dopou com um antidepressivo, antes do procedimento de ocultação do cadáver. Os detalhes desse crime que ocorreu em Toledo, no Oeste do Paraná, foram divulgados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (22).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• 52 bares oferecem sanduíches pelo preço único de R$22; BG vai conferir as receitas

• Homem morre após ser picado por cobra ao tentar remover animal de creche

• Protesto contra assassinato de professora pelo ex-marido acontece nesta sexta (22)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.