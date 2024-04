Esposa que queimou marido: a mentira que esconde a verdade

Alto contraste

Esposa que queimou marido disse à família que ele tinha fugido com outra mulher

A esposa que queimou o marido na churrasqueira após matá-lo enganou a família da vítima durante algumas semanas, mentindo sobre o paradeiro do homem. A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (22) prints de conversas dela com os familiares, que moram no Nordeste do Brasil.

