Estufa com 73 pés de maconha choca autoridades em São José dos Pinhais

Estufa com 73 pés de maconha é descoberto pela PM em São José dos Pinhais

Um estufa com 73 pés de maconha foi descoberta pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na madrugada desta quarta-feira (20). A ação ocorreu no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um casal e um adolescente estavam no local onde era realizado o cultivo ilegal da planta.

