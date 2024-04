Evellyn Perusso emociona ao depor no júri do Caso Daniel

Alto contraste

A+

A-

Evellyn Perusso chora em depoimento da mãe no júri do Caso Daniel: “Tentei dar os melhores ensinamentos” Evellyn Perusso chora em depoimento da mãe no júri do Caso Daniel: “Tentei dar os melhores ensinamentos” (Ric)

Evellyn Brisola Perusso, uma dos sete réus que estão sendo julgados pela morte do jogador Daniel Corrêa, foi retirada do Tribunal do Júri em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), após se emocionar com o depoimento da mãe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Helicóptero de empresários que caiu em represa é encontrado no Paraná

• Evellyn Perusso chora em depoimento da mãe no júri do Caso Daniel: “Tentei dar os melhores ensinamentos”

• Falta de água gera protesto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.